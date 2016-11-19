20:02 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Алексей Мишин: "Туктамышева только выходит из кризиса"

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Тренер Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин заявил, что россиянка показала классическую технику исполнения прыжков на этапе "Гран-при" в Пекине, несмотря на то что ей пришлось выступать на фоне болезни. После короткой программы чемпионка мира-2015 шла четвертой, но по итогам произвольной смогла подняться на третью строчку.

 
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– Лиза только выходит из кризиса, ей пришлось выступать на фоне болезни, – приводит "Р-Спорт" слова Мишина. – Но в Пекине Лиза показала классическую для себя технику исполнения прыжков. Что бы я хотел отметить: дело в том, что когда-то и вращения, и дорожки были совершенно формальным обстоятельством. Сейчас качество дорожек и вращений оценивают очень скрупулезно. А если говорить о прыжках, то культура оценивания этого элемента еще не достигла того уровня, который необходим. Любой отлично выполненный прыжок и прыжок вымученный оцениваются одинаково. Надеюсь, придет время, когда культура оценки качества прыжков тоже выйдет на соответствующий уровень, и здесь я ожидаю, что тогда катание Лизы будет оценено более высоко.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/figure_skating/20161119/1112449506.html

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