Алексей Мишин: "Туктамышева только выходит из кризиса"

Тренер Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин заявил, что россиянка показала классическую технику исполнения прыжков на этапе "Гран-при" в Пекине, несмотря на то что ей пришлось выступать на фоне болезни. После короткой программы чемпионка мира-2015 шла четвертой, но по итогам произвольной смогла подняться на третью строчку.

– Лиза только выходит из кризиса, ей пришлось выступать на фоне болезни, – приводит "Р-Спорт" слова Мишина. – Но в Пекине Лиза показала классическую для себя технику исполнения прыжков. Что бы я хотел отметить: дело в том, что когда-то и вращения, и дорожки были совершенно формальным обстоятельством. Сейчас качество дорожек и вращений оценивают очень скрупулезно. А если говорить о прыжках, то культура оценивания этого элемента еще не достигла того уровня, который необходим. Любой отлично выполненный прыжок и прыжок вымученный оцениваются одинаково. Надеюсь, придет время, когда культура оценки качества прыжков тоже выйдет на соответствующий уровень, и здесь я ожидаю, что тогда катание Лизы будет оценено более высоко.