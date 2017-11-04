Алексей Мишин: "Туктамышева? Ориентация судейской бригады была на восток"

Тренер Алексей Мишин отметил, что невысокое место Елизаветы Туктамышевой на этапе "Гран-при" в Китае связано с тем, что на данном турнире ориентация "судейской бригады была на восток". Туктамышева заняла седьмое место на турнире Cup of China в Пекине, набрав по итогам обеих программ 196,68 балла.

Спортсменка включила спустя долгое время в произвольную программу аксель в три с половиной оборота и исполнив его без выезда.

– Лиза поймала этот тройной аксель только на этих соревнованиях впервые в сезоне, – цитирует "Р-Спорт" Мишина. – Лишь две тренировки здесь она практиковала его, но у нее хватило силы воли, чтобы сделать его в произвольной программе с небольшой помаркой. Само наличие этого прыжка ее немножко зажало сегодня, она выглядела не так свежо, как могла бы. А баллы такие, потому что, видимо, ориентация судейской бригады была на восток.