Алексей Мишин: "Туктамышева могла занять место и выше, но в целом мы довольны"

ренер фигуристки Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин отметил, что спортсменка могла занять на этапе серии "Гран-при" в Японии итоговое место выше третьего. Однако, по его словам, он доволен результатом.

21-летняя Туктамышева вышла в финал серии "Гран-при", который пройдет в Ванкувере с 5 по 9 декабря. По сумме короткой и произвольной программ она набрала на этапе в Японии 219,02 балла.

- Лиза по итогам этапа в Японии могла занять место и выше, чем третье, но в целом мы довольны результатом. И мы были к нему готовы. Мы движемся дальше и смотрим только вперед, - цитирует ТАСС Мишина.