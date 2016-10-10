Алексей Мишин: "Тройной аксель Туктамышевой пока дремлет"

Тренер чемпионки мира в женском одиночном катании Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин отметил, что спортсменка пока испытывает проблемы при исполнении акселя в три с половиной оборота. По словам специалиста, есть надежда, что в этом сезоне россиянка сумеет восстановить этот прыжок.

– Тройной аксель дремлет, не проснулся, – цитирует "Р-Спорт" Мишина. – Для нас был очень обнадеживающим старт в Оберстдорфе, там она каталась с удовольствием, а в Финляндии почувствовала какое-то давление. Если бы она получила в Эспоо такую же оценку, как в Германии (185,93 балла), то была бы в числе призеров.

На соревнованиях в Оберстдорфе Туктамышева заняла второе место. На международном турнире Finlandia Trophy в Эспоо россиянка стала четвертой.