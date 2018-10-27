Алексей Мишин: "Судьи в жизни не видели такой аксель, как у Туктамышевой, но ставят минус"

Заслуженный тренер России Алексей Мишин подчеркнул: арбитры, поставившие минус за исполнение россиянкой Елизаветой Туктамышевой тройного акселя в короткой программе на втором этапе "Гран-при Канады", никогда не видели такого качественного выполнения этого элемента. Поэтому, по его словам, их решение вызывает непонимание.

Туктамышева стала первой по итогам короткой программы на турнире Skate Canada, набрав 74,22 балла.

- Такой тройной аксель, который Лиза сделала вчера, лучше нее в мире (женского одиночного катания) никто не делает, - цитирует "РИА Новости" Мишина. – Эти судьи не видели в своей жзини лучшего исполнения акселя, чем у Лизы. И они все равно ставят минус!

Лучшего не видели. Это самый большой бриллиант в мире, но им все равно не нравится.

Лиза показала третий хороший прокат короткой программы в сезоне. Такой тройной делают единицы в мире, и я не знаю, сделает ли кто-то еще на этапах Гран-при его. Лутцы и флипы делают миллионы, а цена акселя в три с половиной оборота и тройной лутца сопоставима.