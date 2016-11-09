Алексей Мишин стал тренером Каролины Костнер

Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи в женском одиночном катании итальянка Каролина Костнер сообщила, что ее новым тренером стал Алексей Мишин, информирует AP. Спортсменка тренируется в группе российского наставника с лета этого года. Ранее тренер отмечал, что не берет с итальянки денег, и ему интересно ее обучать.

Напомним, что в январе 2015 года Костнер была дисквалифицирована на один год и четыре месяца за то, что при ее содействии олимпийский чемпион 2008 года в спортивной ходьбе на 50 километров, а также ее бывший возлюбленный Алекс Швацер нарушил антидопинговые правила. Впоследствии срок наказания сократили, и фигуристке было позволено вернуться на лед 1 января этого года. В этом сезоне спортсменка должна выступить на турнире в Загребе, который пройдет 7 - 10 декабря.