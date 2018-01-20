Алексей Мишин сравнил Загитову и Медведеву с Ягудиным и Плющенко

Известный российский тренер Алексей Мишин сравнил ситуацию с фигуристками Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой с соперничеством Алексея Ягудина и Евгения Плющенко во время Олимпиады-2002. Напомним, Ягудин тогда выиграл золото, Плющенко - серебро. Медведева выигрывала чемпионаты Европы и мира, а также финалы "Гран-при" в 2015 и 2016 году. Загитова выиграла финал "Гран-при"-2017, который Медведева пропустила, а сегодня на чемпионате Европы завоевала золото, обойдя свою соперницу, на счету которой серебро.

- И Алина была блестящая, и Женя была отличная, - цитирует ТАСС Мишина. - У Загитовой - задор и молодость, Медведева же показала зрелость и более женственное катание. У каждой были свои плюсы, но в итоге заслуженно победила Загитова, которая показала феерическое выступление. Она является украшением не только фигурного катания, но и всего отечественного спорта.

Вспоминая ситуацию Плющенко и Ягудина, я попросил бы всех представителей СМИ, чтобы они прекратили разжигать этот ажиотаж и радовались, что две российские девочки выиграли медали. Также было и в Солт-Лейк-Сити, когда двое наших юношей взяли два первых места на Олимпиаде, только тогда один был учеником Мишина в настоящем, другой - в прошлом. Сейчас же Загитова и Медведева - подопечные Этери Тутберидзе.