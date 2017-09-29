Алексей Мишин: "Спортивную жизнь мы с Белоусовой провели в одной раздевалке"

Заслуженный тренер России Алексей Мишин выразил соболезнования по поводу смерти Людмилы Белоусовой. Двукратная олимпийская чемпионка ушла из жизни 29 сентября в возрасте 81 года.

- Мне сообщили, что Людмила Белоусова скончалась. Спортивную жизнь мы провели в одной раздевалке. Она была очень доброй и простой, - цитирует "Р-Спорт" Мишина.

Белоусова в паре с Олегом Протопоповым победила на Играх-1964 и 1968, а в 1979 году эмигрировала из СССР. Последние годы фигуристы жили и работали в Швейцарии и США.