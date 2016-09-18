Алексей Мишин: "Работа с Костнер - вызов для меня"

Знаменитый тренер Алексей Мишин подчеркнул, что ему интересно работать с чемпионкой мира и пятикратной чемпионкой Европы Каролиной Костнер. Итальянка тренируется под началом специалиста с этого лета.

– Я не беру с Каролины денег, - подчеркнул Мишин. - Для меня работа с ней – челлендж, вызов самому себе. Мне интересно ее научить. Когда она приехала в первый раз, то даже каскад сальхов-тулуп делала еле-еле. Сейчас уверенно исполняет все прыжки, включая лутц. Работать интересно еще и потому, что мне еще не приходилось встречать столь творческого подхода к моей методе. У Каролины сильно развито художественное видение мира, я бы сказал. В своих программах она изысканно точна. И исключительно трудоспособна, что гораздо важнее. Такие спортсмены побеждают не за счет двигательного дара или каких-то особенных методов тренировки, но прежде всего за счет колоссальной собственной работы. (Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ)