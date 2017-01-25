Алексей Мишин: "Присутствие Костнер в нашей группе дает очень много моим спортсменам"

Российский тренер Каролины Костнер Алексей Мишин отметил, что присутствие итальянки в группе россиянок помогает спортсменкам. Мишин тренирует Костнер с ноября 2016 года, но ранее она прошла ряд сборов с российским наставником. В короткой программе на чемпионате Европы итальянка набрала 72,40 балла.

– Присутствие Каролины Костнер в нашей группе дает очень много моим спортсменам, потому что она – это сочетание опыта и здорового профессионального отношения к работе, – цитирует официальный сайт ФФККР Мишина. – Конечно, никакой опыт не застрахует спортсмена от волнения. И, безусловно, если фигуристка не выступала так долго – пропустила два сезона, то волнение должно быть, для этого и нужен тренер. Понятно, что в короткой программе Каролина не все сделала идеально, но давайте дождемся произвольной, которую сложнее катать. Я не хотел бы сейчас много говорить, это только начало чемпионата Европы.