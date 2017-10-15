Алексей Мишин: "Победу Самодуровой нельзя рассматривать как стечение обстоятельств"

Тренер Алексей Мишин отметил закономерность результата Софьи Самодуровой, занявшей первое место на последнем этапе юниорского "Гран-при", который прошел в итальянском Больцано.

- Ее победу нельзя рассматривать как стечение обстоятельств, - цитирует "Р-Спорт" Мишина. - Она заняла свое место, потому что по технике прыжков, по балансировке движений, по хореографии программ она и должна была стать одной из первых".