Алексей Мишин: "По сравнению с Бритни Спирс, номер Туктамышевой — образец девственного отношения к своей красоте"

Тренер Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин рассказал подробности номера с раздеванием. По его словам, номер Лизы покажется образцом девственного отношения к своей красоте.

– Не пожалел, что согласились на тот самый номер с раздеванием? Не пожалел. Я же сам был инициатором этого "долой кофту", - цитирует Мишина "Фонтанка". - Лиза ведь обыгрывала клип Бритни Спирс, и надо быть в тренде клипа. Но если мы будем оценивать выступление Лизы в сравнении с тем, что делает Бритни Спирс в том клипе, номер Лизы покажется образцом девственного отношения к своей красоте. Пересмотрите внимательно еще раз этот клип.

– Ваши с Лизой показания расходятся. Туктамышева говорила, что идею этого номера подсказал ее молодой человек, а вы изначально были скептически настроены.

– Музыку ей посоветовал взять ее приятель. Номер делала Татьяна Прокофьева (хореограф из группы Мишина – ред.). А идея демонтажа фуфайки принадлежит мне.