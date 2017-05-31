Алексей Мишин: "Новые программы Туктамышевой позволят ей получать максимальные оценки"

Тренер российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин считает, что обе программы спортсменки на сезон-2017/18 получились. Специалист также добавил, что они работают над тройным акселем, но фигуристка пока его не прыгает.

В минувшем сезоне Туктамышева заняла восьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться в состав сборной на чемпионаты Европы и мира.

– Думаю, что обе программы получились, – приводит "Р-Спорт" слова Мишина. - Причем они такие, что при должном исполнении позволят ей вновь обрести тот уровень вторых оценок, компонентов, на который она способна. Это будут самые высокие значения компонентов.

Лиза находится в отличной форме. И надеюсь, что она предстанет перед нами в виде птицы Феникс еще раз. Над тройным акселем работаем базово. Пока реально она его не прыгает. Просто, наверное, не наступил такой момент в организме, голове, печени, селезенке, мышцах и других вегетативных жизнеобеспечивающих сферах, чтобы все сложилось, чтобы выбросить этот прыжок.