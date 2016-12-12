17:25 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Алексей Мишин: "Не могу сказать, что все системы организма Туктамышевой стабилизировались"

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Тренер Алексей Мишин отметил, что чемпионка мира 2015 года в одиночном катании Елизавета Туктамышева на данном этапе нуждается в стабилизации собственных выступлений в преддверии чемпионата России. На турнире Golden Spin в Загребе Туктамышева заняла второе место, набрав 192,03 балла по сумме программ. Россиянка, ранее выступавшая на этапе "Гран-при" на фоне простуды, а также сменившая недавно произвольную программу, допустила серьезные ошибки в прокате.

- Надо наконец заставить себя собирать все элементы в кучку, выражаясь упрощенным языком, - цитирует "Р-Спорт" Мишина. - Потому что выходить и побеждать, делая на тройном лутце "бабочку", очень трудно. Лиза стала получше, ее координация стала восстанавливаться, но нужного уровня стабильности у нее еще нет. Но на чемпионат России Лиза поедет обязательно.

К сожалению, не могу сказать, что все системы ее организма стабилизировались, чтобы она стабильно делала все, на что способна. Это отражается на том, что порой она близка к прекрасному тройному акселю, а порой делает одинарный лутц.

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