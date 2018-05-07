Алексей Мишин: "Надо посочувствовать Медведевой. Она находится в очень сложном положении"

Известный тренер Алексей Мишин считает, что нужно спокойно отнестись к решению двукратного серебряного призера Олимпиады-2018 Евгении Медведевой прекратить сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе. В понедельник, 7 мая, 18-летняя фигуристка заявила, что продолжит выступать за Россию, а ее новым наставником станет канадец Брайан Орсер.

- Это такая неопределенная ситуация сейчас, - цитирует "Р-Спорт" Мишина. - Бывают разводы, приносящие счастье обоим расстающимся, бывают разводы, которые не приносят счастья обоим, другие разводы приносят счастье кому-то одному. Думаю, что сейчас правильная позиция – отнестись к этому спокойно.

Мы никого не теряем, у нас есть достойные спортсменки. Брайан Орсер показал себя как специалист высокого класса, так что надо отнестись к этому спокойно и в какой-то степени посочувствовать Жене, которая сейчас находится в очень сложном положении.

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