Алексей Мишин: "На фоне наших новых фигуристов Плющенко смотрелся бы очень неплохо"

Алексей Мишин, тренер двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, отметил, что в данный момент замены 33-летнему фигуристу нет. В 2015 году Плющенко объявил о возвращении на лед, но из-за травмы решил пропустить прошлый сезон.

- Этим летом, уже после второй операции, он был свеж, бодр, у него не было даже предпосылок к явлению под названием "координационная старость", - приводит ТАСС слова Мишина. - Женя прекрасно прыгал, и со своими тройными акселями, четверными тулупами, харизмой, опытом и артистическими данными очень неплохо бы выглядел в нашем фигурном катании. Я думаю, что наше сотрудничество, я бы даже назвал его содружеством, будет продолжаться всю мою жизнь.

Современному фигурному катанию молодой Плющенко был бы очень кстати. Ему, конечно, трудно делать четверные прыжки, по сравнению с молодыми лидерами мирового катания, а на фоне наших новых фигуристов Плющенко смотрелся бы очень неплохо. Хочется сразу вспомнить разговоры перед Олимпиадой в Сочи о том, что он закрывает дорогу молодежи, но сейчас дорога открыта, но молодежь по этой дороге бежать не хочет.