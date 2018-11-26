Алексей Мишин: "Мы существенно усложнили произвольную программу Туктамышевой"

Тренер Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин рассказал, что произвольная программа фигуристки в финале "Гран-при" в Ванкувере будет значительно сложнее, чем на этапах соревнований. Он добавил, что это рискованно, но тем не менее, изменения были внесены.

- Будем готовиться точно так же, как к другим стартам – ничего особенного, - приводит "РИА Новости" слова Мишина. - Если я начну готовить Туктамышеву и Самодурову как-то по-особенному, то допущу ошибку. Просто идет уточнение деталей, поиски наиболее выигрышных ракурсов. Делаем добавления, не носящие принципиального характера.

Мы существенно усложнили произвольную программу Лизы. Зрители это увидят. Это рискованно перед важными стартами, но мы внесли эти изменения. Согласен с тем, что психологически Самодуровой на Финале Гран-при будет легче, чем Туктамышевой. От соревнований в Ванкувере мы ожидаем интересной, захватывающей борьбы.

В финале "Гран-при" в женском одиночном катании выступят шесть участниц. Помимо Туктамышевой, в него пробились ее соотечественницы Алина Загитова и Софья Самодурова, а также японки Сатоко Мияхара, Каори Сакамото и Рика Кихира.