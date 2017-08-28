Алексей Мишин: "Липницкая открыла "окно в Европу" для нашего фигурного катания"

Бывший тренер Евгения Плющенко Алексей Мишин выразил мнение, что олимпийская чемпионка Юлия Липницкая была одной из спортсменок, прорубивших "окно в Европу" для российского женского фигурного катания. Ранее сообщалось, что 19-летняя фигуристка завершила карьеру.

– Я добрыми словами хочу поблагодарить Юлию Липницкую за то, что она сделала для нашего фигурного катания. Она была одной из тех девочек, которые открывали "окно в Европу" для нашего фигурного катания, – приводит ТАСС слова Мишина. – С другой стороны, к этому надо относиться спокойно – нужно пожелать Юле счастливой жизни и самых добрых пожеланий.

Она молодая девушка, ей предстоит большая и интересная жизнь. Евгений Плющенко и Елизавета Тухтамышева, которые раньше тоже испытывали определенный кризис, потом взмывали на верхние ступеньки пьедестала почета.

В моей практике были такие примеры. Помню, когда Урманов выиграл Олимпийские игры, следующие годы были сложными для него. Дело здесь не в том, что спортсмен становится подверженным "медным трубам", а в том, что он подходит к такому рубежу, преодолеть который трудно.

Напомним, что помимо олимпийского золота в командном турнире Липницкая завоевала серебро чемпионата мира и золото чемпионата Европы 2014 года, а также серебро финала "Гран-при" 2013 года.