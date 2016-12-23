20:14 23 декабря | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Алексей Мишин: "Это один из тех чемпионатов России, когда я совершенно согласен с результатами судейства"

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Тренер Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин остался доволен судейством в короткой программе в женском катании на чемпионате России. Лидером по итогам короткой программы является чемпионка мира и России Евгения Медведева (80,08 балла), на втором месте Мария Сотскова (74,39), на третьем – 14-летняя Алина Загитова (74,26).

– Это один из тех чемпионатов России, когда я совершенно согласен с результатами судейства, – приводит "Р-Спорт" слова Мишина. – Несколько оплошностей Лизы в короткой программе не позволили ей занять то место, которое она могла бы. Но все еще впереди. Если говорить о возрастных аспектах женского катания, то это совсем другой разговор.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/figure_skating/20161223/1114189622.html

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