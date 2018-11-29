Алексей Мишин: "Был подобный нездоровый интерес вокруг Плющенко и Ягудина, но он не достигал такого уровня нечистоплотности"

Тренер Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин в интервью "Фонтанке" рассказал о скандалах в фигурном катании. По его словам, сейчас в фигурном катании много нездорового интереса.

– Отсутствие Евгении Медведевой в финале Гран-при трагедия?

– Для нее это неудача. А мировое фигурное катание в скором времени и не вспомнит об этом. Будут помнить только дальнейшие успешные выступления Медведевой. Или неуспешные.

– Вас вообще не пугает уровень истерики вокруг фигурного катания в последнее время?

– Фигурное катание сейчас берет пример с некоторых передач в телевизоре, где выясняют, кто изменил первым, а кто вторым, кто с кем спал, обсуждают результаты тестов на отцовство. Переход от тренера к тренеру и другие аспекты личной жизни спортсмена все-таки не должны привлекать столько гипертрофированного внимания.

Давайте сейчас сконцентрируемся и посмотрим, кто стал кататься лучше, кто хуже, какие изменения произошли. А на все остальное не нужно обращать такое внимание. На моей памяти ситуация с Загитовой и Медведевой – второй подобный случай со столь болезненным вниманием.

Первый – это когда Уланов ушел от Родниной и стал кататься со Смирновой. Тогда даже были репортажи с подглядыванием в замочную скважину, как они ведут себя, что там делают. Но по прошествии лет это стало историей. Думаю, что и в этот раз так будет.

– Гипотетическая ситуация. Вы бы придержали младшую из топовых спортсменок в группе?

– Все действия, которые носят характер искусственного сдерживания одного спортсмена в интересах другого, аморальны.

– Чем вы можете объяснить агрессию болельщиков фигурного катания?

– Не знаю. Так и напишите, что Мишин сказал: "Не знаю и все".

– А может, так было всегда, и мы просто не замечали, какие люди болеют за фигурное катание?

– Был подобный нездоровый интерес вокруг Плющенко и Ягудина перед Олимпиадой в Нагано, но все равно он не достигал такого уровня нечистоплотности