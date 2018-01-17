Алексей Быченко: "Удивлен низкими оценками судей"

Вице-чемпион Европы 2016 года Алексей Быченко, занимающий восьмое место по итогам короткой программы мужчин-одиночников на чемпионате Европы в Москве, отметил, что за исключением падения с четверного прыжка хорошо откатал короткую программу. Спортсмен также добавил, что он очень удивлен работой судей.

– Планировал чистый прокат, но совершил ошибку только на четверном прыжке, – сказал Быченко. – Сейчас вот посмотрел свои оценки за элементы и очень удивлен работой судей. Поставили сниженные уровни за вращения и недокрут на четверном… Да, я упал, но это был чистый прыжок!

Чемпионат мира? Конечно, я там буду! А почему я должен заканчивать?

Напомним, что лучший результат из россиян показал идущий на втором месте Дмитрий Алиев (91,33 балла), лидирует испанец Хавьер Фернандес (103,82). Произвольные программы у мужчин стартуют в 19 января.(ЕКАТЕРИНА БЕСПАЛОВА)