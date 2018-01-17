Алексей Быченко: "То, что российские фигуристы подтянулись, это еще мягко сказано"

Израильтянин Алексей Быченко отметил стремительный прогресс российских фигуристов. Также он подчеркнул, что на Олимпийских играх в Пхенчхане хочет попасть в десятку лучших спортсменов.

- То, что российские фигуристы подтянулись, это еще мягко сказано, - цитирует "Р-Спорт" Быченко. - Выросло новое поколение, и это очень радует на самом деле, потому что был какой-то момент, когда, к сожалению, в российской сборной была небольшая дыра у мальчиков. Поколение растет, дай бог, если у них получится на этих Олимпийских играх показать что-то, но я уверен, что к следующей Олимпиаде будет очень сильная команда.

С учетом того, что я не очень удачно в Сочи выступил, был 21-м, мне хотелось бы на Олимпиаде попасть в десяточку. Но все ребята в этом году готовы очень серьезно. Это будет сложный вопрос, который нелегко сейчас предугадать.