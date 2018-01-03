Александра Трусова: "Стать олимпийской чемпионкой захотела во время Игр в Сочи"

Российская победительница Финала юниорского "Гран-при" сезона-2017/18 Александра Трусова рассказала, что мечта стать олимпийской чемпионкой к ней пришла во время Олимпиады в Сочи.

- Лет в 9-10, когда смотрела Олимпиаду в Сочи, - цитирует "Р-Спорт" Трусову. - Тогда я решила, что точно буду заниматься фигурным катанием, и я хочу стать олимпийской чемпионкой.

Я болела за (Юлию) Липницкую, мне нравилось, как она выступала, и я думала, что она выиграет и в одиночном катании.