Александра Трусова: "Поеду на юниорский чемпионат мира бороться сама с собой"

Чемпионка России среди юниоров Александра Трусова заявила, что попытается исполнить четверной прыжок на юниорском чемпионате мира. Фигуристка на чемпионате России попыталась исполнить четверной сальхов, но упала.

- Четверной прыжок снова не получился, но, надеюсь, он получится в следующий раз, - цитирует "Р-Спорт" Трусову. - На тренировках он выходит достаточно часто. На юниорский чемпионат мира поеду бороться сама с собой. И буду, конечно, стараться сделать четверной прыжок.

Юниорский чемпионат мира пройдет в Софии с 7 по 10 марта.