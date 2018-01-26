02:47 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Александра Трусова: "Поеду на юниорский чемпионат мира бороться сама с собой"


Чемпионка России среди юниоров Александра Трусова заявила, что попытается исполнить четверной прыжок на юниорском чемпионате мира. Фигуристка на чемпионате России попыталась исполнить четверной сальхов, но упала.

- Четверной прыжок снова не получился, но, надеюсь, он получится в следующий раз, - цитирует "Р-Спорт" Трусову. - На тренировках он выходит достаточно часто. На юниорский чемпионат мира поеду бороться сама с собой. И буду, конечно, стараться сделать четверной прыжок.

Юниорский чемпионат мира пройдет в Софии с 7 по 10 марта.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/figure_skating/20180125/1131623624.html

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