Александра Трусова: "Надеюсь, на чемпионате России получится сделать четверной лутц"

Российская фигуристка Александра Трусова отметила, что собирается выполнять четверные прыжки и на взрослом уровне. Сегодня она заняла второе место в финале юниорского "Гран-при" в Ванкувере.

- Произвольной (программой) я не очень довольна. Я упала с одного (четверного) лутца, а на втором сделала степ-аут, - приводит "РИА Новости" слова Трусовой. - Конечно, я хотела откатать чисто, тем более на тренировке у меня получается и на разминке получался четверной лутц. Наверное, переволновалась. Надеюсь, что удастся сделать его на чемпионате России.