Александра Трусова: "Буду стараться сделать три четверных прыжка"

Россиянка Александра Трусова рассказала, что в финале "Гран-при" среди юниоров постарается сделать три четверных прыжка. Она также добавила, что пока учила лутц, тулуп и сальхов, насчет флипа - можно говорить только после сезона.

- У меня было много чистых выездов с четверного лутца на тренировке, но в программе не получилось, - приводит "РИА Новости" слова Трусовой.

- В произвольной пойдете на очередной исторический прием - исполнение трех четверных прыжков в одной программе?

- Постараюсь. Буду стараться сделать три (четверных) прыжка.

- Вы говорили, что ваша мечта – исполнить все четверные прыжки. Как дела с флипом?

- Только после сезона можно на эту тему говорить. Пока я учила лутц, тулуп и сальхов.

- В Ванкувере вы действующая чемпионка мира среди юниоров, победительница прошлого финала "Гран-при". Чувствуете победную психологию?

- Я каждый раз пытаюсь забыть, что было в прошлом году. Настраиваюсь только на чистый прокат.