Александра Степанова: "Рады выиграть вторую бронзу чемпионата Европы"

Александра Степанова и Иван Букин, ставшие бронзовыми призерами чемпионата Европы, отметили, что для них была очень важна оценка их произвольного танца тренерами. Напомним, что золото выиграли французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, а серебро -еще один российский дуэт Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев

- Нам было важно, как воспримет наш прокат публика и что скажут тренеры. Когда мы посмотрели на них после проката, то поняли, что они нами очень довольны,- рассказала Степанова. - Очень рады, что спустя два года после нашей первой бронзы нам удалось в этому году подтвердить свой уровень. (Екатерина БЕСПАЛОВА)