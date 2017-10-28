Александра Степанова: "Произвольный танец можно назвать если не самым любимым, то одним из любимых"

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, занявшие на московском этапе "Гран-при" в конце прошлой недели третье место в танцах на льду, в интервью "Р-Спорт" отметили, что очень довольны произвольным танцем. ​

– Александра, Иван, считается, что в олимпийский год очень важно "попасть" с программами. Общее мнение в кулуарах – у вас это "попадание" есть. А вы можете назвать их, например, своими любимыми?

– Произвольный танец определенно можно назвать если не самым любимым, то одним из любимых, – отметила Степанова.

– Почему не самым?

– Танго в прошлом сезоне нам тоже очень нравилось. Но нынешний танец абсолютно в другом стиле. Тем не менее она (программа) нам по душе, и нам очень нравится в ней существовать.

– До такого нежного и лирического танца (под композицию "Грезы любви" в современной обработке), наверное, нужно было "дозреть"…

– Наверное, да – мастерство исполнения такого танца, чтобы его воспринимали именно так, как мы хотим, приходит с возрастом, с опытом. Ребята, которым лет 15, вряд ли смогут показать на льду взрослую жизнь. Но это, в принципе, логично.