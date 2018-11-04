Александра Степанова: "Победа на этапе в Хельсинки - это хороший пинок для нас"

Российская фигуристка Александра Степанова после победы в танцевальном дуэте с Иваном Букиным на этапе "Гран-при" в Хельсинки отметила, что долго шла к такому успеху. Пара впервые заняла первое место на взрослом этапе серии.

- Это действительно наша первая победа на взрослом этапе "Гран-при", - заявила Степанова. - Очень этому рады, потому что шли к этому достаточно долго. Не было у нас такого, что мы вышли в мастера и сразу очутились на высоких местах. Была проделана огромная работа, и хочется с каждым новым стартом, с каждым днем улучшать себя.

Это очень хороший стимул, очень хороший пинок для нас, хорошая зарядка. Тренеры наши очень довольны этим стартом, и их похвала для нас очень дорого стоит