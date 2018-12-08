Александра Степанова: "Мы довольны прокатом, тренеры дали ему хорошую оценку"

Российская фигуристка Александра Степанова - о выступлении в танцах на льду в финале "Гран-при" в дуэте с Иваном Букиным. Соревнования проходят в Ванкувере (Канада).

Пара набрала 77,20 балла и занимает четвертое место. Лидируют американцы Мэддисон Хаббелл и Захари Донохью - 80,53 балла.

- Мы довольны прокатом, тренеры дали ему хорошую оценку, - цитирует Степанову ТАСС. - Завтра еще произвольная программа, будем биться, будем бороться. Здесь очень тепло, арена домашняя и теплая

- Публика принимает шикарно, мы благодарны, - отметил Букин.