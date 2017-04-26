Александр Жулин: "Ставлю задачу вывести Синицину/Кацалапова и Боброву/Соловьева на Олимпиаду"

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассчитывает подготовить танцевальную пару Виктория Синицина/Никита Кацалапов к Олимпиаде-2018. Такая же цель стоит перед шестикратными чемпионами России Екатериной Бобровой и Дмитрием Соловьевым.

– Я ставлю перед собой задачу, чтобы Синицина/Кацалапов и Боброва/Соловьев отобрались на Олимпийские игры в Корею, – цитирует "Р-Спорт" Жулина. – Но как минимум нужно сначала отобраться на чемпионат Европы и там показать хорошее катание. Я вместо конфликта ожидаю увидеть нормальную здоровую конкуренцию, и пусть победит сильнейший. В конце концов, Катя с Димой – шестикратные чемпионы России, спарринг в лице Вики и Никиты они получат очень хороший.

Да, история наших (с Кацалаповым) отношений драматичная, но надеюсь, они с Викторией как пара сделали для себя определенные выводы. С Никитой у нас нормальные отношения, мы поговорили с ним, он понимает, что я ему нужен, а то, что было в прошлом, оно там и осталось. Надеюсь, что все будет нормально.

Синицина/Кацалапов – талантливая способная пара, но нераскрытая. Я попробую что-то сделать. Во-первых, он олимпийский чемпион (в командных соревнованиях и бронзовый призер Игр в Сочи в танцах на льду), но Вика очень сильно прибавила в катании. Я постараюсь, чтобы они в эмоциональном плане выглядели правильно, чтобы они в этом совпадали. У них чуть разная харизма, и моя задача все эти компоненты объединить.