Александр Жулин: "Синицина и Кацалапов больше не выступят в этом сезоне"

Тренер российской танцевальной пары Виктория Синицина/Никита Кацалапов Александр Жулин заявил, что партнер чувствует себя значительно лучше и приступил к тренировкам.

– Нога сейчас значительно лучше, до этого у него были две недели полного покоя, а с понедельника Никита приступил к тренировкам, изучает обязательные танцы на следующий год, – рассказал Жулин.

Напомним, что Кацалапов был вынужден прервать произвольный танец на чемпионате страны из-за травмы и не смог завоевать с партнершей путевку на чемпионат Европы.

– Пара в этом году еще выступит на каких-то соревнованиях?

– Нет. Зачем? Будем ставить новые программы и работать над новыми идеями. Ребята были очень хорошо готовы к чемпионату России, но произошла эта нелепая травма…

– Не копались, почему это произошло на ключевом старте сезона?

– Нет, да многие травмы нелепые. У Джикии вон вчера случился разрыв крестообразных связок на ровном месте. Лучший защитник нашей сборной и…

– Ребята переживают, что не попали в Пхенчхан?

– Да нормально все. Это пара следующего четырехлетия. (Екатерина БЕСПАЛОВА)