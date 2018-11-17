Александр Жулин о победе Загитовой на "Гран-при России": "Алина показала практически идеальный прокат"

Чемпион мира по фигурному катанию-1993, известный тренер Александр Жулин прокомментировал победу Алины Загитовой на "Гран-при" в Москве. Ранее она выиграла этап "Гран-при" в Финляндии и вышла в финал этого турнира.

- Замечательное и блестящее катание от Алины мы сегодня увидели, - сказал Жулин. - Все было прекрасно. Но сезон только начинается. Уверен, что у нее все будет хорошо. Практически идеальный прокат с одной ошибкой на флипе.

- Нам ждать на чемпионатах мира и Европы космического выступления от Алины?

- Нет. Почему космическое выступление? Просто она должна делать свою работу очень хорошо, как она может, когда человек находится в шикарной форме. Сильно программа не будет меняться, потому что все элементы уже расставлены. Просто это может увеличиться и в компонентах, и в хореографии, и в качестве исполнения. Соответственно она может оценку получить еще баллов на десять больше. Это точно. (Арман Мкртчян)