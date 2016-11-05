Александр Жулин: "Бобровой и Соловьеву было непросто выступать после скандала с мельдонием"

Александр Жулин, тренер российского танцевального дуэта Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев, подчеркнул, что его подопечным было непросто выступать после скандала с мельдонием. Запрещенный с 1 января этого года препарат был найден в пробе Бобровой в марте этого года, временная дисквалификация фигуристки ввиду низкой концентрации препарата была отменена в апреле.

– Не так просто выступать после всех "мельдониев", – приводит ТАСС слова Жулина. – Мы пропустили сезон, и поначалу судьи расценивали нас как пару, которая давно не каталась. Но этот год уже начали с серьезного уровня.

Я рад, что мы рано начали нынешний сезон, у нас было уже три соревнования, и я надеюсь, что еще прибавим – без чистых прокатов в финале Гран-при кататься нельзя.