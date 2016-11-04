Александр Жулин: "Боброва и Соловьев стали матерыми бойцами"

Тренер российского дуэта Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев Александр Жулин после короткой программы в соревнованиях танцевальных пар на третьем этапе серии "Гран-при" Кубок Ростелекома отметил, что по сравнению с прошлым сезоном фигуристы превратились в матерых бойцов. По словам наставника, сейчас они способны решать любые задачи.

– Прошлый год повлиял на ребят, – приводит ТАСС слова Жулина. – Я не знаю, как Катя выдержала тот мельдониевый скандал. Мы ставили программы и даже не знали, будем мы их катать, не будем, это было самым ужасным. И некие незначительные ошибки со стороны Кати – это последствия, но она выходит из этой ямы, замуж вышла. У Димы были проблемы с ногой, но ребята оба молодцы.

По сравнению с прошлым сезоном я вижу очевидный прогресс в том, что ребята стали матерыми бойцами. С ними можно решать любые задачи. Сегодня очень хороший был прокат, мне очень понравилось, что они все контролировали.

На этапе серии в США немного повлияла площадка. Мне кажется, они были немного зажаты, да еще и акклиматизация, но в Америке и Канаде выступать в целом непросто. А здесь, в Москве, все было, как надо, так и нужно кататься на серьезных турнирах.

После короткой программы российский танцевальный дуэт занимает второе место, имея в активе 74,92 балла. Лидерами являются американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (75,04). На третьей позиции располагается танцевальный дуэт из Канады – Кэйтлин Уивер и Эндрю Поже (69,81).



