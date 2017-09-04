Александр Жуков: "Для работы в ОКР Липницкой надо учиться"

Глава ОКР Александр Жуков сожалеет, что олимпийской чемпионке 2014 года по фигурному катанию в командном турнире Юлии Липницкой пришлось завершить карьеру в молодом возрасте. Однако, по его словам, 19-летняя экс-спортсменка для работы в Олимпийском комитете России должна учиться.

Ранее министр спорта РФ Павел Колобков допустил, что Липницкая может начать карьеру чиновника.

- Я говорил уже, что она - выдающаяся спортсменка, у нее огромное количество поклонников, - цитирует ТАСС Жукова. - Но, к сожалению, в фигурном катании такие вещи бывают, когда спортсмены уходят в молодом возрасте из-за травм или по другим причинам.

Что касается должности в ОКР, то она еще молодая, ей нужно учиться.