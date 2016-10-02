Александр Смирнов: "Мы с Кавагути еще не можем тренироваться в полную силу"

Россиянин Александр Смирнов, который в паре с Юко Кавагути стал серебряным призером международного турнира в Братиславе, подчеркнул, что дуэту пока не хватает накатанности. По его словам, они еще не могут тренироваться в полную силу. В прошлом сезоне пара пропустила более семи месяцев из-за травмы, полученной Кавагути.

- Мы - молодцы, что справились с первой половиной соревнований, короткой программой, - приводит пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России слова Смирнова. - Естественно, были маленькие ошибочки, потому что пока нам не хватает "накатанности". Мы еще не можем тренироваться все время в полную силу. Все то время, что Юко лечилась, восстанавливалась, и я много пропустил, меньше тренировался, больше работал как тренер. И, конечно, сама Юко еще не полностью восстановилась. Думаю, что из-за этого и вылезли мелкие помарки. Но очень рады, что справились. С короткой программой справляться всегда сложней.

- Мало кто верил, что вы сможете вернуться на лед. Когда вы приняли решение, что будете продолжать кататься?

- Верили - не верили… Когда Юко получила травму, то все мы думали, что после такого не возвращаются на лед. Узнавали у людей, которые прошли через такие же травмы, и они говорили, что восстановление займет год - полтора. То есть даже если бы Юко восстановилась, то за это время мы пропустили бы Олимпийские игры, все остальное. Возникал вопрос: а стоит ли игра свеч? Но на следующий день после операции я приехал к Юко в больницу, и она зачем-то стала извиняться за то, что мы не выступим на чемпионатах Европы и мира. Я спросил: "Юко, зачем ты извиняешься? Это травма, ты не виновата". А она ответила, что сейчас у нее появилось еще больше желания дальше кататься. "Здорово, - сказал я. - А то мы с Тамарой Николаевной чуть не опустили руки. Ждем тебя!" Тогда это были просто слова. Но когда Юко начала очень активно восстанавливаться, очень активно, опережая график, то мы поняли, что она настроена всерьез. Если я после своей операции опережал график восстановления в два раза, то она, наверное, в три. В общей сложности, мы не катались больше 7 месяцев. Потом, когда врачи разрешили, стали выходить на лед, тренироваться по 15 минут. Работали в зале. Я считаю, что эти соревнования показали, на что мы реально способны. Пока. Но опять же мы хотим большего, только здоровье Юко еще не позволяет это сделать.