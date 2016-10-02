Александр Смирнов: "Главная цель - восстановиться к чемпионату России"

Россиянин Александр Смирнов, который в паре с Юко Кавагути стал серебряным призером международного турнира в Братиславе, подчеркнул, что в этом сезоне их главная цель - подготовка к чемпионату России. По его словам, партнерша еще не до конца восстановилась от повреждения. Напомним, пара пропустила более семи месяцев из-за травмы, полученной Кавагути.

- Нам нужно больше выступать, но мы должны исходить из того, как будет чувствовать Юко, ее нога, - приводит пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России слова Смирнова. - Желание огромное у всех, а возможности пока нет. Юко хочет, но еще не может. И самое сложное в том, что нога у нее не болит, она просто ее не чувствует, потому что за то время, что она не каталась, мышцы немного атрофировались. А когда не чувствуешь ногу, то как можно кататься, делать тройные элементы или восстанавливать четверные, которые мы тоже хотим восстановить?

- Какие цели ставите на этот сезон?

- Я знал, что вы это спросите и зададите потом этот же вопрос Юко. Главная цель - восстановиться к чемпионату России и начать выступать достойно. А вообще, когда мы узнали, что нам дали еще и этапы Гран-при, то, конечно, обрадовались и немного испугались, потому что понимали, что чуть-чуть не успеваем. Так что цель - восстановиться хотя бы до уровня прошлого года. Пусть без четверных. Еще останется время, и дальше можно будет о чем-то говорить. Цель - восстановиться и не получить новых травм, радовать Тамарочку Николаевну и себя.

- Пока Юко восстанавливалась, ты начал работать тренером?

- Работаю, и мне это нравится. Хотел бы больше работать, но совмещать тяжело, то есть физически сложно, не успеваю. А так есть лед, время для тренировок, на сборах мы хорошо с ребятами работали. График у меня был такой: сначала я ходил на тренировки с Юко, потом на час оставался с учениками. Обедал. Снова Юко и снова ребята. К вечеру был никакой. Но мы очень продуктивно работали. Я видел, что моим спортсменам нравится тренироваться со мной. В этом году у них интересные программы, помогали хореографы - Повилас Ванагас. Дорабатывал потом все программы я сам. Но у нас вообще сложилась очень хорошая команда. Рад, за моих спортсменов.