Фигурист Александр Смирнов заявил, что выступление их спортивной пары с Юко Кавагути на чемпионате России в Челябинске было успешным, учитывая их возраст и количество перенесенных травм. 32-летний Смирнов и 35-летняя Кавагути получили от судей за выступление на чемпионате страны 191,42 балла. Перед выступлением последних четырех участников соревнований дуэт занимает первое промежуточное место.

– Мы молодцы, восстановились и выступили, – приводит "Р-Спорт" слова Смирнова. – Я считаю, что для нашего возраста и количества травм мы выступили успешно. Не прошло еще и года, как у Юко была серьезнейшая травма, после которой люди через год начинают ходить, а она уже вместе со мной борется за чемпионство в России. Пускай не все сложилось у нас, но мы очень рады, что приехали сюда, соревновались. Мы скучали по соревнованиям такого уровня.

В начале января этого года Кавагути получила травму ахиллова сухожилия и перенесла операцию, из-за которой спортивная пара пропустила остаток прошлого сезона, чемпионаты Европы и мира. За годы совместных выступлений Кавагути и Смирнов всегда попадали в тройку призеров на чемпионатах России.