Александр Самарин: "Я стал совершенно иначе относиться и к себе, и к тренировкам"

18-летний Александр Самарин, по итогам чемпионата России отобравшийся на чемпионат Европы, в интервью "СЭ" отметил, что многому научился на прошлогоднем юниорском чемпионате мира. Также он признался, что теперь иначе относится к себе и тренировкам.

– Меня многому научил прошлогодний юниорский чемпионат мира в Дебрецене, где не хватило каких-то сотых для того, чтобы получить медаль, - отметил Самарин. - Осадок те соревнования оставили крайне болезненный. Не до такой степени, чтобы сниться по ночам, но в голове то поражение застряло крепко. Мы много говорили об этом с тренером, и в результате я стал совершенно иначе относиться и к себе, и к тренировкам. Да и к жизни тоже. Расставил приоритеты на определенный период своей жизни.

– На какой именно период?

– До тех пор, пока занимаюсь фигурным катанием. Главное для меня – спорт. А уже потом все остальное. Поэтому все мои действия за пределами льда я анализирую именно с этих позиций: не помешает ли мне тот или иной поступок тренироваться, выступать, восстанавливаться.

Полное интервью Самарина