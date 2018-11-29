Александр Самарин: "У меня есть свой стиль, я ни под кого не кошу"

Российский фигурист Александр Самарин рассказал, что ему пока тяжело полностью раскрепоститься в соревновательном катании. Он также добавил, что не пытается никого копировать и катается так, как чувствует сам.

- Александр, вы так хорошо улыбаетесь в жизни. Когда вашу улыбку мы увидим на льду?

- С этим делом у меня уже становится получше, чем год назад, чем два. По чуть-чуть, постепенно ко мне приходит свобода. Пока мне тяжело полностью раскрепоститься в соревновательном катании. Тяжело выходить на лед с ощущением, что от тебя многое зависит, полностью морально расслабиться мне еще не удается. Для этого необходим профессионализм, к которому ты приходишь с опытом на крупных турнирах.

Я всего лишь второй сезон во взрослом катании, мне еще только предстоит достичь такого высокого уровня. Но мы с моей командой - тренером Светланой Владимировной Соколовской и танцором Балета Игоря Моисеева Рамилем Мехдиевым - над этим работаем, и я считаю, что небольшие сдвиги у нас уже есть, - рассказал Самарин в интервью "РИА Новости".

- В чем причина зажатости? Не выработался собственный стиль?

- У меня есть свой стиль, я ни под кого не кошу. Я не пытаюсь никого копировать, а катаюсь так, как я чувствую.

- Ориентиры есть?

- Мой ориентир - я не хочу быть похожим на кого-то.

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