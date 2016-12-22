Александр Самарин: "Пообещал тренеру выполнить четверной прыжок и сделал это"

Фигурист Александр Самарин пообещал тренеру Светлане Соколовской выполнить прыжок в четыре оборота и сдержал свое слово. После исполнения короткой программы на чемпионате России Самарин набрал 87,41 балла и занимает второе место. Об этом фигурист рассказал журналистам после проката.

– На разминке перед стартом у меня ни разу не получился четверной тулуп, тренер занервничала, – приводит ТАСС слова Самарина. – Но я пообещал – выполню, и сделал это. Правда, после четверного был неудачный выезд и запланированный каскад не получился, пришлось цеплять его к тройному лутцу во второй половине программы, этот вариант у меня "напрыган" еще с юниорских стартов.

Головой тяжело подойти к исполнению короткой программы с четверным прыжком, но я больше получаю удовольствие с такими программами, – отметил Самарин. – Я чувствую, что стал взрослее и могу конкурировать с теми, за кем наблюдал только по телевизору.