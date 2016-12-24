Александр Самарин: "Очень устал уже после короткой программы"

18-летний Александр Самарин, по итогам чемпионата России отобравшийся на чемпионат Европы, в интервью "СЭ" признался, что ему было тяжело во время выступления. Также он отметил, что в фигурном катании нет места приметам.

– Было тяжело, не спорю, - признал Самарин. - Я очень устал уже после короткой программы. Да и финал "Гран-при" сыграл свою роль: на подготовку к чемпионату страны у нас была всего неделя. Не говоря уже о том, что турнир в Марселе оказался для меня психологически трудным.

Если говорить о моем выступлении в произвольной программе в Челябинске, я полностью выложился не столько в физическом плане, сколько в плане чрезмерного контроля над элементами. Разминка-то прошла далеко не лучшим образом.

– Ну вот вам и готовая примета: провалил разминку – выдал блестящий прокат.

– Мне почему-то кажется, что приметы в нашем виде спорта – это совершенно лишнее. Если серьезно к таким вещам относиться, это может рано или поздно сильно подкосить в психологическом плане. Поэтому ни в какие приметы я не верю в принципе. Так мне гораздо спокойнее живется.

Полное интервью Самарина