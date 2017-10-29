Александр Самарин: "Не ожидал попасть на подиум в своем первом "Гран-при"

Россиянин Александр Самарин отметил, что доволен своим выступлением на "Гран-при" в Канаде. 19-летний спортсмен занял третье место, набрав 250,06 баллов за короткую и произвольную программу.

– Доволен своим результатом, – цитирует официальный сайт ISU Самарина. – Если честно, не ожидал попасть на подиум в своем первом "Гран-при". Доволен, что в обеих программах смог прыгнуть четверной лутц, потому что у меня были сложности с исполнением этого прыжка. Теперь мне нужно работать над компонентами, потому что с техникой, к счастью, у меня проблем нет.