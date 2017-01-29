Александр Самарин: "Фернандес – такой же соперник, как и все остальные"

Российский фигурист Александр Самарин считает, что ему не следует восхвалять пятикратного чемпиона Европы Хавьера Фернандеса. На чемпионате Европы в Остраве испанец выиграл пятый титул подряд, а 18-летний дебютант Самарин стал восьмым.

– Тренировки как тренировки, Фернандес – такой же человек, как и все остальные, – приводит ТАСС слова Самарина. – Как спортсмен он много работал, многого добился своим трудом и потом. Но я не должен восхвалять его, иначе я до конца так и останусь под ним. Поэтому он для меня такой же соперник и конкурент, как и все остальные.