03:57 29 января | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Александр Самарин: "Фернандес – такой же соперник, как и все остальные"

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Российский фигурист Александр Самарин считает, что ему не следует восхвалять пятикратного чемпиона Европы Хавьера Фернандеса. На чемпионате Европы в Остраве испанец выиграл пятый титул подряд, а 18-летний дебютант Самарин стал восьмым.

– Тренировки как тренировки, Фернандес – такой же человек, как и все остальные, – приводит ТАСС слова Самарина. – Как спортсмен он много работал, многого добился своим трудом и потом. Но я не должен восхвалять его, иначе я до конца так и останусь под ним. Поэтому он для меня такой же соперник и конкурент, как и все остальные.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3980107

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