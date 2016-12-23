Александр Самарин: "Эйфории от попадания на чемпионат Европы не испытываю, мне 18 лет"

Российский фигурист Александр Самарин не рассчитывал на чемпионате России отобраться на предстоящий в конце января 2017 года в Чехии чемпионат Европы, в его планах было только завоевать путевку на Универсиаду-2017 в Алма-Ате. 18-летний Самарин, занявший второе место на турнире в Челябинске, отметил, что не испытывает эйфории из-за достигнутого результата.

– В голове была мысль об отборе на Универсиаду, а чемпионат Европы не ставил в приоритет, думал, что не готов психологически, – приводит ТАСС слова Самарина. – Теперь будем менять план подготовки. Раз смог пробиться на пьедестал чемпионата России, смогу побороться и за пьедестал в Остраве.

В сезоне все складывается более удачно, ко мне возвращается стабильность катания, которая была еще в юном возрасте. Но эйфории не испытываю, мне 18 лет, а некоторые на чемпионаты мира попадали в 16 или 17 лет.