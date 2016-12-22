Александр Петров: "Предолимпийский сезон – важнейший"

Александр Петров ставит перед собой задачу пробиться на чемпионаты Европы и мира по итогам чемпионата России в Челябинске. За короткую программу фигурист получил 75,97 балла.

- Понимаю, что предолимпийский сезон – важнейший, - цитирует "Р-Спорт" Петрова. - По итогам чемпионата мира в Хельсинки будет выявлена квота на Олимпийские игры. Надеюсь, в произвольной программе я смогу что-то показать, чтобы пройти дальше, а потом еще дальше. Основная задача – пробиться на главные старты сезона.

Недоволен тем, что не сделал запланированное. А так все неплохо на самом деле. Надеюсь, в произвольной все сложится. Мои четверные готовы и будут в произвольной! Сегодня заявлен был четверной тулуп, но мы с Алексеем Николаевичем Мишиным посоветовались и решили опять делать ставку на чистый прокат, а в произвольную уже вставлять тулуп.

Это мой первый чемпионат России, на котором я выступаю под номером один. Не скажу, что это на меня давило, я как-то абстрагировался. Хотя получается, что я вообще весь чемпионат открывал.