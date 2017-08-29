Александр Лакерник: "Никто не отрицает вклада Липницкой"

Вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник не стал комментировать решение Юлии Липницкой завершить карьеру. Накануне олимпийская чемпионка Сочи в командном турнире объявила об уходе из спорта в возрасте 19 лет.
- К Юлии в федерации все мы относились хорошо, всячески старались поддержать. Ее вклада никто не отрицает. Спасибо ей. А вот по поводу ее ухода я не готов говорить, пока она сама что-то не расскажет, - цитирует "Р-Спорт" Лакерника.
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/figure_skating/20170829/1124968862.html
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"Ее вклад никто не отрицает."...............................ха-ха-ха спроси об этом у Сотниковой и других специалистов, и золотая медаль Сотниковой в индивидуальной программе доказывает твою ложь и бесчестного поступка Липницкой и К.
10:59