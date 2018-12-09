Александр Коган: "Загитова на разминке действительно немного подвернула ногу"

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган подтвердил, что Алина Загитова получила небольшое повреждение ноги в финале "Гран-при" в Ванкувере. Ранее появилась информация, что Загитова, ставшая второй в финале после японки Рики Кихиры, повредила ногу перед произвольной программой, споткнувшись о телевизионный кабель.

– Алина на разминке действительно немного подвернула ногу, но ничего страшного, все в порядке. Она будет кататься дальше, – цитирует ТАСС Когана.

Загитова проиграла Кихире. Но это не страшно