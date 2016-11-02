16:31 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Александр Коган: "В следующем году Россия еще раньше примет этап "Гран-при"

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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган отметил, что этап "Гран-при" в Москве в следующем году пройдет раньше, чем в этом. Напомним, Москва примет в 2016 году третий этап, который пройдет с 4 по 6 ноября.

– Нужно готовиться к тому, что в следующем году у нас будет еще более ранний этап "Гран-при", потому что ISU (Международный союз конькобежцев) доверил нашей стране и городу Москве проведение предолимпийского чемпионата Европы, – цитирует "Р-Спорт" Когана. – Федерация будет делать все, чтобы спортсмены нашей страны были в наиболее комфортных условиях и чтобы болельщики получили максимальное удовольствие на этапе "Гран-при" в Москве.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/figure_skating/20161102/1111688444.html

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